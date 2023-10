Programa “Ao Vivo nas Terras Mágicas” regressa em novembro, dezembro e janeiro

Vila Nova de Paiva propõe para os meses de novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024, a 3.ª edição do programa Ao Vivo nas Terras Mágicas, com um cartaz de programação cultural diversificada, anunciou o município em comunicado.

“O município paivense continua a apostar na cultura, propondo-se atrair públicos com diferentes interesses e hábitos culturais, maximizando as potencialidades dos espaços ligados às artes e dinamizando a economia local”, afirma.

A Câmara de Vila Nova de Paiva, no distrito de Viseu, liderada pelo socialista Paulo Marques, refere, no documento, que do “programa constam grandes artistas nacionais e locais, com propostas de espetáculos para os mais variados públicos e gostos”.

O auditório municipal Carlos Paredes, no centro de Vila Nova de Paiva, irá acolher a maior parte dos espetáculos de música, teatro, magia e humor, mas o primeiro, em 04 de novembro, acontece “a pé e com passagem por várias freguesias e aldeias, para levar música e danças tradicionais às povoações”.