I Caminhada Solidária New-Lar reuniu mais de 300 participantesem prol dos Bombeiros Voluntários de Vale de Besteiros

No passado dia 15 de junho de 2025, teve lugar a I Caminhada Solidária New-Lar,

uma iniciativa organizada pela New-Lar Imobiliária com o objetivo de angariar fundos

destinados à aquisição de um monitor de sinais vitais para a Associação Humanitária dos

Bombeiros Voluntários de Vale de Besteiros, em Campo de Besteiros, no concelho de

Tondela.

O evento teve início às 08h30m na sede da corporação e contou com a presença

de mais de 300 participantes, entre bombeiros, colaboradores da New-Lar, familiares,

amigos, residentes locais e participantes oriundos de várias zonas do país, num

verdadeiro espírito de solidariedade e entre ajuda.

Graças ao empenho e generosidade de todos os envolvidos, foi possível angariar

a quantia de 2.058,55 euros, que contribuirá para a aquisição do referido equipamento

médico, fundamental para o serviço de emergência e socorro prestado pelos bombeiros

à comunidade.

A New-Lar Imobiliária assegurou toda a componente logística do evento,

disponibilizando os equipamentos necessários, um posto de reforço durante o percurso

com biscoitos, fruta e água, bem como uma refeição no final da caminhada composta por

caldo verde, bifana e bebida, promovendo momentos de convívio e confraternização para

participantes de todas as idades.

A segurança do evento foi garantida, ao longo de todo o percurso, pelos próprios

Bombeiros Voluntários de Vale de Besteiros. No local, esteve igualmente disponível um

posto de avaliação de saúde, onde foram realizadas medições de tensão arterial e

glicemia, levadas a cabo por um enfermeiro e um fisioterapeuta convidados para apoiar

a iniciativa. Antes da partida, a professora Carla Marques dinamizou o aquecimento físico,

promovendo o bem-estar e a boa disposição dos participantes.

A iniciativa contou ainda com a presença da Senhora Presidente da Câmara

Municipal de Tondela, Engenheira Carla Borges, que se associou a este evento solidário,

sublinhando a importância do apoio da comunidade às entidades de socorro locais.

A New-Lar Imobiliária, que este ano celebra 30 anos de atividade, agradece a

todos os participantes, entidades e colaboradores que contribuíram para o êxito desta

primeira edição. Este evento vem reforçar o compromisso social da empresa, que há três

anos tem vindo a apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vale de

Besteiros, nomeadamente através do abastecimento de combustível de uma das suas

ambulâncias, contribuindo de forma contínua para o bem-estar e segurança da

comunidade.