Práticas Pedagógicas no Ensino a Distância em debate na ESTGL

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego (ESTGL) do Politécnico de Viseu promove no próximo dia 26 de setembro, sábado, a partir das 9h30, o “3.º Encontro de Práticas Pedagógicas no Ensino a Distância”. O Presidente da ESTGL, Miguel Mota, e a Vereadora da Câmara Municipal de Lamego, Ana Catarina Rocha, marcam presença na sessão de abertura.

As inscrições, que decorrem até às 15h00 do dia 25 de setembro, são grátis, mas obrigatórias, e podem ser formalizadas AQUI.

O evento, realizado on-line, conta com a participação de Joseph Cunill Casals, com a intervenção “Mejoras o Cambio Metodológico. Experiencias en el Sistema Catalán de Educacion; Maribel Pinto, com “Propostas de Atividades do Projeto KML II – Laboratório de Tecnologias e Aprendizagem de Programação para o Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico em Portugal”, e Ondina Espírito Santo, com a alocução “Aprender Ciências em B-Learning… Uma Abordagem Prática”.

Na parte da tarde, Joaquim Miguel Almeida faz uma abordagem à “Pedagogia para a Autonomia e Sucesso Educativo – Que caminhos?” e Carlos Nunes apresenta a comunicação “Porquê Utilizar um LMS com os Nossos Alunos?”.