Politécnico de Viseu reúne projetos de prevenção da violência e igualdade de género

Ciclo de conversas partilhadas “3P – Prevenir Para Proteger” começa com a Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, e recebe especialistas nacionais e internacionais.

O SPECULA – Observatório da violência e género de Viseu promove, a partir do próximo dia 19 de fevereiro, o ciclo de conversas partilhadas “3P – Prevenir Para Proteger”, iniciativa que vai abordar experiências nacionais e internacionais na área da prevenção da violência e da igualdade de género. Direcionado a alunos, docentes e à comunidade em geral, este ciclo, que decorre via plataforma zoom, tem inscrições gratuitas, mas obrigatórias, aqui.

A primeira sessão, subordinada à temática da “Igualdade de Género”, conta com a participação da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, e está agendada para dia 19 de fevereiro, sexta-feira, a partir das 16h30. Promover e partilhar o conhecimento relativo à situação atual de mulheres e homens em várias áreas da sociedade, nomeadamente na educação, emprego e desemprego, conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, pobreza, poder e tomada de decisão ou violência de género, são variáveis cada vez mais pertinentes a ser consideradas, e consciencializadas, para a concretização que se impõe de uma sociedade igualitária, em que a igualdade de género seja uma realidade.

O segundo webinar, que ocorre no dia 26 de fevereiro, pelas 15h30, apresenta um programa de prevenção da violência no contexto do ensino superior “CAST – Child Advocacy Studies”, implementado nos Estados Unidos da América (EUA). Desenvolvido pela primeira vez no National Child Protection Training Center, na Winona State University, e tendo na sua génese a visão do projeto “Abuso Zero”, o programa CAST pretende desenvolver a compreensão multidisciplinar sobre os fatores que levam a maus-tratos infantis e as várias respostas atualmente existentes para fazer face aos maus-tratos, incidentes de abuso e negligência infantil.

“PREVINT – Programa de Prevenção da Violência nas Relações Interpessoais” é o tema da terceira e última sessão, que decorre no dia 5 de março, a partir das 16h30, com a presença de Ricardo Barroso, docente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e coordenador do programa. Com o propósito de prevenir a ocorrência de comportamentos de agressão, o PREVINT foi desenvolvido de forma a consciencializar e sensibilizar adolescentes e adultos relativamente à violência nas relações interpessoais e às suas dinâmicas de funcionamento.

Moderado por docentes do Politécnico de Viseu, o ciclo de conversas partilhadas pretende dar a conhecer as próximas atividades a desenvolver pelo SPECULA.

O SPECULA – Observatório da violência e género de Viseu foi criado pelo Politécnico de Viseu, em 2019. Resulta de uma parceria do Observatório Nacional de Violência e Género (ONVG) e integra o Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.NOVA). Contribuir para aprofundar o conhecimento científico sobre as várias dimensões sociais da violência, em particular contra as mulheres, doméstica e de género, e para informar e apoiar políticas públicas nacionais e internacionais neste domínio, são os principais objetivos deste observatório, que pretende reunir investigadores/as, especialistas, cidadãos e entidades que têm vindo, ou pretendem vir, a realizar trabalho ou atividades nestas matérias.