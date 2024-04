Politécnico de Viseu organiza dia aberto à mobilidade elétrica e autoconsumo

O Departamento de Engenharia Eletrotécnica, do Instituto Politécnico de Viseu (IPV), realiza no dia 11 o “Electrical Engineering OpenDayDEE2024” com o objetivo de abrir as portas à sociedade sob o tema da “mobilidade elétrica e autoconsumo”.

Ao longo do dia, refere o IPV em comunicado de imprensa, haverá “palestras, mostra de tecnologia e conhecimento, bem como experiências técnicas” nos laboratórios da escola.

“Teremos demonstrações de meios de transporte menos consumidores de energia que, por consequência, poluem menos por quilómetro, ou seja, um incentivo à mobilidade sustentável”, adiantou a organização.