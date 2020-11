Politécnico de Viseu acolhe a Ephemera

Na inauguração do Núcleo da Ephemera no Politécnico de Viseu (PV), as duas instituições vão protocolar a recolha de materiais, bem como a organização de eventos destinados à divulgação do acervo da “Biblioteca Arquivo de José Pacheco Pereira” e do trabalho da “Associação Cultural Ephemera”, incluindo as suas publicações.

O ato público de assinatura de um Protocolo de Cooperação entre a Associação Cultural Ephemera e o Politécnico de Viseu, representadas pelos seus presidentes, José Pacheco Pereira e João Monney Paiva, respetivamente, terá lugar nos Serviços Centrais do PV, no próximo dia 6 de novembro, sexta-feira, às 14h30.

A sessão está integrada num programa que começa com a apresentação do Arquivo Ephemera, inclui a entrega de ofertas dos voluntários de Viseu da Ephemera e termina com a inauguração de uma exposição de fotografias dos Armazéns no Barreiro, da autoria de Rui Serrano.

Com este protocolo o Politécnico de Viseu continua a estabelecer parcerias com entidades ativas na área da qualificação, formação e investigação para desenvolvimento de ações destinadas ao estudo, salvaguarda, valorização, divulgação e fruição do património cultural da região em que se insere.

A inauguração do Núcleo de Viseu da Ephemera integra-se no Programa de Comemorações dos 40 Anos do Politécnico de Viseu.