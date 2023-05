Politécnico de Viseu abre as portas à comunidade

O Instituto Politécnico de Viseu (IPV) vai abrir as suas portas à comunidade no sábado, para dar a conhecer a oferta formativa e respetivas saídas profissionais.

Entre as 10:00 e as 18:00, no edifício dos Serviços Centrais do IPV, vão decorrer várias sessões sobre o acesso ao ensino superior, a oferta formativa institucional e os apoios sociais que os alunos têm à disposição.

“Será uma instituição de braços abertos e que, com todo o gosto, irá acolher todos os que connosco quiserem partilhar este dia”, referiu o IPV, em comunicado, acrescentando que não é preciso confirmar a presença.