O candidato da Iniciativa Liberal à CMV , Fernando Figueiredo, defendeu

hoje uma maior atenção na Policia Municipal. Criticando o sistemático

desprezo que o governo central tem emprestado a Viseu em matéria de

reforço de efectivos policiais o candidato sustentou que tem sido o

poder local, a autarquia e os meios da policia municipal a suprir e bem

algumas dessas limitações. Porém, no entender do candidato a polícia

municipal tem sido o parente pobres da segurança e deu como exemplo o

facto de serem apenas 25 na sua totalidade e estando em permanente

contacto com o publico não tiveram lugar na lista prioritária da

vacinação. A candidatura da IL reconhece que a policia municipal também

tem falta de efectivos, bastando atentar ao seu Quadro orgânico

constante da Resolução do Conselho de Ministros n.o 44/2002 com mais de

20 anos sem estar preenchido e portanto, cabe à autarquia apoiar-se

nessa legislação para suprir essas limitações. É importante que à luz da

realidade actual sejam revistas as questões de progressão na carreira,

de promoção interna e de coordenação de comando versus remuneração

salarial. Neste momento os 10 efectivos em falta para preencher o QO e

os ajustes necessários internos nas suas carreiras mais que uma regalia

dos agentes municipais é um dever da autarquia resolver. Num último

apontamento, o candidato manifestou-se preocupado com as condições de

funcionamento das actuais instalações com um armeiro num local onde

diariamente entram e saem centenas de pessoas como é o caso do Pavilhão

Multiusos. A promessa de instalação da Policia Municipal em condições

dignas e funcionais já atravessou vários mandatos e não faltando espaços

na cidade para essa finalidade Fernando Figueiredo aponta a falta de

vontade politica como razão para manter este estado de coisas, que no

seu entender não se justificam porquanto, a despesa em segurança de

pessoas, bens e património concelhio é um investimento.