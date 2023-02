Parque urbano de Oliveira de Frades acolhe exposição e mercado de orquídeas

Este fim de semana o parque urbano de Oliveira de Frades vai acolher a “terceira edição da exposição e mercado de orquídeas, catos, suculentas e tillândsias”, anunciou hoje a Câmara Municipal num comunicado.

Do programa dos dois dias fazem parte “duas palestras, uma sob o título “Cultivo do Género Paphiopedilum”, com José Costa, e outra designada “Tillandsia, Evolução de uma Bromélia”, com Nuno Raposo.

O evento, conta ainda com uma oficina e demonstração sobre de centros de mesa, esclareceu aquela autarquia do distrito de Viseu, que promove o mercado juntamente com a Associação Portuguesa de Orquidofilia.