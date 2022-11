Parceiros de projeto internacional visitam Politécnico de Viseu

O Instituto Politécnico de Viseu (IPV) vai receber, nos dias 17 e 18, a visita de parceiros do projeto “EARLY – Modelo de educação a distância com recurso à robótica para crianças com idades entre 03 e 07 anos”.

Segundo o IPV, este projeto pretende “assegurar que os educadores de infância atuais e futuros possam desenvolver e atualizar as suas competências para proporcionar educação e formação a crianças pequenas em diferentes situações”.

“Nesta segunda reunião presencial, os parceiros irão discutir os resultados do questionário sobre práticas de utilização de ensino remoto de emergência nos vários países durante o tempo de pandemia covid-19, procurando retirar contributos para a construção de respostas válidas e de qualidade para situações em que as crianças não se podem deslocar a jardins de infância para beneficiar de educação pré-escolar”.

Para o IPV, “a experiência dos diferentes países enriquecerá a discussão, dada a diversidade de respostas que os sistemas educativos foram capazes de providenciar nas crises vividas”.

A discussão abordará também “necessidades e interesses de formação de vários atores envolvidos na educação de crianças pequenas sobre pensamento computacional e robótica educativa na educação pré-escolar”.