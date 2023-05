“Paisagens” em exposição no museu de Oliveira de Frades

A exposição intitulada “Paisagens: interiores ensaios foto-poéticos”, com fotografias de Elsa Margarida Rodrigues e poemas de João Maria André, é inaugurada hoje no Museu Municipal de Oliveira de Frades.

Segundo um comunicado de imprensa da Câmara de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, a mostra “retrata várias paisagens interiores divididas em quatro secções: ambientes marítimos; outono, luz e sombras; Haikus e Divertissements”.

A inauguração da exposição, agendada para as 18:00 de hoje, pode ser vista até 15 de junho e é, de acordo com a autarquia, uma das formas de assinalar a efeméride do Dia Internacional dos Museus, que se comemora em 18 de maio.