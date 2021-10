Operação “Censos Sénior 2021”

Durante o mês de outubro, em todo o território nacional, a Guarda Nacional Republicana (GNR), no âmbito do Policiamento Comunitário, realiza mais uma edição da Operação “Censos Sénior”, que visa garantir um conjunto de ações de patrulhamento e de sensibilização à população mais idosa.

Os militares da GNR irão realizar um conjunto de ações, junto das pessoas idosas, privilegiando as que estão em situação vulnerável, e/ou que vivem sozinhas e/ou isoladas. O objetivo visa reforçar os comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco de os idosos se tornarem vítimas de crimes, nomeadamente em situações de violência, de burla e furto, bem como na identificação dos cuidadores informais e sua sensibilização.

Na edição de 2020 da operação “Censos Sénior”, a Guarda sinalizou 42.439 idosos que vivem sozinhos e/ou isolados, ou em situação de vulnerabilidade, em razão da sua condição física, psicológica ou outra que possa colocar a sua segurança em causa. As situações de maior vulnerabilidade foram reportadas às entidades competentes, sobretudo de apoio social, no sentido de fazer o seu acompanhamento futuro. A Guarda Nacional Republicana e o Instituto da Segurança Social I.P. estabeleceram um protocolo de colaboração com vista à promoção e divulgação do Estatuto do Cuidador Informal, situação que será sensibilizada ao longo desta campanha.

O programa “Apoio 65 – Idosos em Segurança”, do Ministério da Administração Interna, tem procurado, através da ação das Forças de Segurança garantir melhores condições de segurança e tranquilidade às pessoas idosas. Desde 2011, ano em que foi realizada a primeira edição da Operação “Censos Sénior”, a Guarda tem vindo a atualizar a sinalização geográfica, proporcionando assim um apoio mais próximo à nossa população idosa, o que certamente contribui, por um lado, para a criação de um clima de maior confiança e de empatia entre os idosos e os militares da GNR e, por outro, para o aumento do seu sentimento de segurança.