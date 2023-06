Oficina sobre identificação e controlo de planas invasoras no Parque Ambiental de Sátão

O Parque Ambiental da Alameda Eduarda da Encarnação Rodrigues, na vila de Sátão, vai ser palco de uma oficina sobre “identificação e controlo de plantas invasoras”, sob a responsabilidade de Gabriel Silva.

Com inscrições limitadas, anuncia hoje em comunicado a Câmara Municipal de Sátão, distrito de Viseu, esta oficina pretende “dar conhecer as principais plantas invasoras, incluindo as suas características e os malefícios para as outras plantas que se encontram ao seu redor e as diferentes formas de eliminação/controle”.

Ministrada por Gabriel Silva, da Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), a oficina “incluirá a deslocação ao exterior do Parque Ambiental a Alameda, para se proceder à execução da parte prática”.

A nota refere ainda que “muitas das plantas foram transportadas do seu habitat natural para outros locais, denominando-se de plantas exóticas” e “algumas vivem com as plantas locais de forma equilibrada, mas outras desenvolvem-se tão rapidamente que escapam ao controlo do Homem tornando-se nocivas”.

“Essas são conhecidas como espécies invasoras e das 670 espécies exóticas existente no território nacional, aproximadamente 8% têm comportamento invasor, constituindo uma séria ameaça para os ecossistemas locais”, destaca o documento.