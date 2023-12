Obras no saneamento condicionam trânsito em artérias da cidade de Lamego

A Câmara Municipal de Lamego, no norte do distrito de Viseu, anunciou hoje que está “a proceder à reparação da rede de saneamento que serve as ruas Cardoso Avelino e Macário de Castro”, no centro da cidade.

Segundo um comunicado de imprensa, as obras acontecem “devido à sua antiguidade e à descarga de águas pluviais de nascente, as condutas colapsaram, provocando inundações de águas residuais em habitações particulares”.

A intervenção, referiu a autarquia no documento, “obrigou ao corte de trânsito nas duas artérias e, a partir desta quinta-feira, será reaberto, numa primeira fase, no sentido da A24 em direção ao centro da cidade e, a partir de sábado, a situação regressa à normalidade, com a reabertura ao tráfego nos dois sentidos”.

“Temos o forte compromisso de encontrar soluções rápidas para resolver os problemas de saneamento que têm surgido no concelho de Lamego”, justificou o presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes.

Neste sentido, apelou a que, “durante a execução dos trabalhos, os automobilistas utilizem a Rua do Desterro e a passagem inferior sob o Escadório de Nossa Senhora dos Remédios e o trânsito na rua das Canastras também é permitido, novamente, no sentido descendente”.