Obras na Estrada Regional 230 entre Tondela e Carregal do Sal

A Estrada Regional (ER) 230, que liga Tondela a Carregal do Sal, está a ser alvo de obras de requalificação que há muito eram reclamadas pela Câmara Municipal de Tondela, avançou hoje esta autarquia do distrito de Viseu.

“Na via está a ser colocado um novo tapete, sendo que depois serão executadas as pinturas rodoviárias. A sinalização vertical também será revista, em particular na área do concelho de Tondela”, explicou.

A autarquia garantiu estar a acompanhar de perto esta intervenção, da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal (IP), fazendo votos para que “a mesma venha melhorar as condições de segurança e a reduzir a sinistralidade rodoviária na ER 230”.