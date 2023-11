Obras em casa devoluta que será Alojamento Urgente e Temporário em Mangualde já começaram

As obras na casa devoluta situada na freguesia da Cunha Baixa, no concelho de Mangualde, que vai integrar a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário já tiveram início, anunciou hoje a autarquia.

De acordo com a Câmara Municipal de Mangualde, no distrito de Viseu, “o edifício será reabilitado em dois T2, num investimento de cerca de 300 mil euros, com conclusão prevista para abril de 2025”.

“Estas habitações vão servir para dar uma resposta rápida a quem ficar desalojado devido a incêndio ou a vítimas em situação de despejo ou de violência doméstica”, exemplificou o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Marco Almeida.

A obra conta com financiamento do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, que aprovou a candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) apresentada pela autarquia.