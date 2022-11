O que preciso para pedir um crédito pessoal?

Está a pensar pedir um crédito para financiar um projeto pessoal? Saiba as condições que precisa reunir para conseguir o empréstimo.

O crédito pessoal é um produto financeiro que lhe dá acesso a financiamento para variados fins: fazer obras de remodelação em casa, comprar um equipamento eletrónico, investir na formação académica, entre outros.

Aceder a um crédito pessoal não é complicado, mas há algumas condições básicas que deve reunir. As principais são: ter mais de 18 anos, ser residente em Portugal e ter uma situação profissional estável, com rendimento fixo. No entanto, há outros fatores que aumentam a probabilidade de ter o seu crédito aprovado. Continue a ler e descubra três das principais condições para conseguir um empréstimo para financiar os seus projetos pessoais.

3 condições para conseguir um empréstimo pessoal

1. Não ter registos de incumprimento no Banco de Portugal

Quando pede um cartão de crédito ou ou crédito habitação, pessoal ou automóvel, o seu nome fica registado na CRC (Central de Responsabilidades de Crédito) do Banco de Portugal, uma lista onde constam todas as pessoas que tenham um empréstimo superior a 50€. O objetivo desta lista é fornecer às instituições um elemento de avaliação de risco do crédito, reunindo num só documento todos os créditos de uma determinada pessoa.

Ou seja, se, no momento em que decide pedir um crédito pessoal, tiver um cartão de crédito ou outro tipo de empréstimo, o seu nome vai aparecer nesta listagem, mesmo que nunca tenha falhado nenhuma prestação. Por si só, ter o nome na listagem não quer dizer que não tenha acesso ao crédito. No entanto, se tiver registos de incumprimento, é muito provável que o crédito lhe seja negado.

2. Manter a taxa de esforço abaixo dos 40%

Quanto maior for a taxa de esforço, maior a probabilidade de entrar em incumprimento. Desta forma, as entidades financeiras usam a taxa de esforço para avaliar a situação financeira do cliente. Esta revela a percentagem do rendimento do agregado destinada a cobrir gastos recorrentes e o valor disponível para pagar prestações de novos créditos.

A taxa de esforço é calculada dividindo o rendimento mensal disponível do agregado pelos custos mensais fixos (água, luz, renda, prestações de outros créditos, …) e multiplicando por 100.

3. Conseguir um segundo titular para o pedido

Se o seu pedido tiver um segundo titular com uma fonte de rendimento fixa, a probabilidade de conseguir o empréstimo aumenta, porque a capacidade para cumprir com os pagamentos mensais também aumenta. Por isso, incluir os dados do cônjuge ou um parente próximo (pais, filhos, irmãos, etc.) na documentação do pedido de crédito pode ser uma boa forma de conseguir o empréstimo que procura.

Faça uma simulação online

Antes de avançar para o pedido de crédito, faça uma simulação para perceber quanto vai ficar a pagar, todos os meses. A Cofidis disponibiliza um simulador 100% digital e muito intuitivo, com o qual ficará a saber, em poucos minutos, a prestação mensal para o montante e prazo de pagamento que quer.

Neste simulador, poderá deixar os seus dados pessoais (endereço de email e número de telefone) para que o processo de pedido de crédito seja iniciado mais tarde, por um agente, caso assim o deseje.