O Incrível Homem Bomba Sobe ao Palco do Hard Rock do Porto para o Mundo

O Incrível Homem Bomba está de volta aos palcos! Após o lançamento do single “Estrada”, que atravessa o país nas rádios e na televisão abrindo-nos novas portas e atingindo novos públicos, voltamos ao activo e nada melhor do que recomeçar num local histórico, ambicioso e tão desejado como o Hard Rock Porto!

Numa altura em que todos temos a vida em suspenso, a pairar sobre um terramoto emocional, saímos da cama e arriscamos tudo! Vamos apresentar os novos temas do próximo EP “Monstros juram que são Anjos” que verá a luz do dia durante ‘21!

“O Hard Rock Cafe Streaming Sessions é o festival de música do Hard Rock Cafe Porto durante o confinamento. Uma série de concertos online, com bandas da região e cujo objetivo é angariar fundos para as bandas e técnicos, que se encontram parados há quase 1 ano.