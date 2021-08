Nuno Correia da Silva (CDS-PP) quer virar página na história de Viseu

O candidato do CDS-PP à Câmara de Viseu, Nuno Correia da Silva, quer colocar a capital de distrito “no centro do futuro” e acredita que, nas próximas eleições, o município “virará uma página na sua história”.

“Viseu será uma cidade de todos e para todos”, considera o candidato, acrescentando que, para o CDS-PP, “subserviência não é modo de vida”.

Nuno Correia da Silva é natural de Viseu, onde cresceu e estudou até ir para a faculdade, em Lisboa. Atualmente, é dirigente nacional do CDS-PP, vereador na Câmara de Lisboa (desde 2017) e administrador da Sporting Futebol SAD.

“Apresento-me a Viseu com caminho percorrido”, afirma o candidato, sublinhando que, nesse caminho, aprendeu a não se resignar aos “impossíveis”.

No entender do candidato, “o aeroporto e a estação de comboios serão um fator de potenciação do valor de Viseu”, colocando “a cidade no centro do turismo de inverno” e amplificando a oferta de emprego e de oportunidades.

“Transformar Viseu no centro do futuro do desporto, reunindo as famílias numa experiência multidisciplinar e multigeracional e intersocial” é outro dos seus objetivos.

Nuno Correia da Silva, que foi líder da Juventude Centrista e deputado da Assembleia da República, aceitou o desafio de ser candidato na sua terra com o mesmo espírito que aceitou outros na sua vida: “conhecendo as dificuldades, mas sabendo como as ultrapassar”.

Os eixos principais do seu programa para o concelho de Viseu são as acessibilidades (com a aposta no caminho de ferro), o turismo (transformando-o na capital do turismo de inverno), o desporto (transformando-o no centro do futuro do desporto) e a ‘smart city’ (aproveitando as possibilidades das novas tecnologias).

Promete também lutar para que Viseu receba “o aeroporto de apoio ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, com dimensão internacional”, e pelos direitos dos cidadãos, com a criação de um gabinete de apoio ao contribuinte, para os defender “dos abusos do Estado”.

No concelho de Viseu, foram também já anunciadas as candidaturas de Fernando Ruas (PSD), João Azevedo (PS), Francisco Almeida (CDU), Manuela Antunes (BE), Pedro Calheiros (Chega), Fernando Figueiredo (Iniciativa Liberal) e Diogo Chiquelho (PAN).

Nas eleições autárquicas de 2017, o PSD conseguiu 51,74% dos votos (seis mandatos) e o PS 26,46% (três mandatos). O CDS-PP foi a terceira força mais votada, mas perdeu o vereador que tinha no executivo.