NOVA RESIDÊNCIA ORPEA VISEU PRETENDE SER UMA EXTENSÃO DA UNIDADE FAMILIAR

Vai abrir, no centro de Viseu, uma nova Residência Sénior do Grupo ORPEA, esta estrutura irá dispor de uma vasta equipa técnica especializada para garantir aos seus residentes serviços e cuidados individualizados e assegurar um envelhecimento ativo e saudável.

O Grupo ORPEA possui oito unidades geriátricas, uma clínica de reabilitação e um hospital no nosso país, distingue-se no mercado por possuir um modelo de cuidados, que não é estanque, é flexível e, acima de tudo, personalizado. De acordo o Diretor Técnico Ricardo Brás, a Residência ORPEA Viseu “é a nona unidade residencial do Grupo em Portugal, será constituída por três unidades funcionais ajustadas para fornecer os melhores cuidados, distribuídas pelos seis pisos do edifício. É uma residência que primará por ser uma estrutura moderna, regida sempre pelos melhores e mais rigorosos princípios e padrões de qualidade”.

Enfermagem, fisioterapia, hidroterapia, acompanhamento nutricional e cabeleireiro são alguns dos serviços disponibilizados pela residência que reúne diversas valências, quer no âmbito da saúde e bem-estar, quer como resposta a situações de convalescença, reabilitação e recuperação.

A Residência ORPEA Viseu foi construída de raiz e idealizada ao pormenor para proporcionar, uma vida segura e cómoda não só aos seus residentes e utilizadores, como também aos seus familiares.

Todos os centros do Grupo oferecem um conjunto de atividades, programas e terapias não farmacológicas que visam manter as capacidades físicas e cognitivas dos seus residentes, desde visitas socioculturais, a terapias, como ateliers de memória, culinária terapêutica, balneoterapia, horta terapêutica, programas intergeracionais, entre outras.

Nas residências do Grupo ORPEA os residentes não encontram um regime rígido, consistente e metódico, encontram uma equipa flexível, que se molda às suas necessidades e preferências de cada um, consciente de que vai receber os residentes nas “suas casas” e ser uma extensão da sua unidade familiar.

Localização: travessa da Rua do Palácio do Gelo, n.º 2 | 3500-373 Viseu