Nelas quer “esclarecimentos urgentes” sobre reabertura da Linha da Beira Alta

A Câmara Municipal de Nelas aprovou por unanimidade uma moção manifestando “preocupação” e pedindo esclarecimentos sobre os atrasos da reabertura da linha ferroviária da Beira Alta, em obras desde abril de 2022.

“Solicitamos esclarecimentos urgentes sobre a nova data prevista para a conclusão dos trabalhos da Linha da Beira Alta, assim como dos trabalhos da passagem superior em Nelas e consequentemente a abertura ao trânsito”, afirma o executivo municipal na moção.

Apresentado pelo presidente da Câmara Municipal de Nelas, o social-democrata Joaquim Amaral, o documento também quer saber qual a data prevista para a “conclusão das obras do tabuleiro da Ponte Nelas-Seia”.

O documento enumera ainda uma série de obras “assumidas pelo senhor vice-presidente da Infraestruturas de Portugal, aquando da visita oficial ao município”, assim como sobre edifício da estação de Nelas, no distrito de Viseu.

“O agendamento de celebração do protocolo para a concessão, definitiva ou em regime de comodato, do edifício contíguo à estação de Nelas” é outra das exigências elencadas na moção a que a agência Lusa teve acesso.

O executivo também quer saber quais as “soluções ou alternativas para passagens pedonais” nas localidades de Lapa do Lobo, Urgeiriça, Canas de Senhorim, Felgueiras e Folhadal e para acessibilidade de “pessoas com mobilidade condicionada”.

As obras na ferrovia da Beira Alta, lembrou o autarca, foram iniciadas em abril de 2022 e estava previsto ficarem concluídas “em janeiro de 2023, posteriormente em julho do mesmo ano e, a seguir, afirmado como prazo definitivo, o dia 12 de novembro”.

“A constatação da realidade e a informação vinda a público, no sentido de não haver uma data definida para a conclusão da empreitada, suscita apreensão elevada no que concerne às repercussões na vida das populações”, lamentou Joaquim Amaral.

Em particular, discrimina, “o forte impacto na economia local, na mobilidade dos cidadãos, e prolongando, sem conhecimento da sua conclusão, os condicionalismos de diversa natureza, derivados às obras que estão a decorrer”.

Joaquim Amaral destacou que estas obras são um “anseio antigo da região e do país” e “em particular de Nelas” por se tratar de uma “via estruturante de extrema relevância para o desenvolvimento económico e social” e pela “ligação umbilical intrínseca ao crescimento e desenvolvimento do concelho”.

“Em particular no alavancar da malha empresarial e do tecido produtivo, gerando emprego, valor e fixando empresas e populações, assim como pela forte relação de afirmação e crescimento do comércio local e do setor do Turismo”, realçou.

No documento, o autarca justificou ainda a importância da Linha da Beira Alta, por “permitir uma mobilidade ambientalmente mais sustentável” e uma “ligação direta a todo o país e à Europa, constituindo-se como eixo estruturante para a fixação das populações, qualidade de vida e criação de valor”.