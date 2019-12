Natal no Mosteiro de Santa Maria de Salzedas | 15 de dezembro

Concerto pela Orquestra Nacional Moderna e apresentação dos «Embaixadores dos Monumentos do Vale do Varosa», no Mosteiro de Santa Maria de Salzedas, dia 15 de dezembro

Será já no próximo dia 15 do corrente mês de dezembro que a Orquestra Nacional Moderna (ONM), projeto desenhado para intervir nos territórios de baixa densidade, irá apresentar-se em concerto, pelas 17h00, no Mosteiro de Santa Maria de Salzedas.

A apresentação da ONM integra programação complementar do Ciclo de Fotografia de Lamego e Vale do Varosa, organizado pelo Museu de Lamego e a Galeria MIRAFORUM, no âmbito do projeto Vale do Varosa II, cofinanciado pelo Norte2020.

Com a promessa de um alinhamento singular, que inclui narrações, público misturado com os músicos e um reportório eclético, o concerto, que conta com a direção artística de Fernando Costa e de José Paulo Freitas, na direção musical, vincula-se à ideia de que «através da Música teremos uma outra visão do Mundo, uma outra sensação de estarmos vivos e atentos».

A antecipar o concerto, às 16h30, Teodorico de Ansiães, o último monge do Mosteiro de São João de Tarouca, regressa ao Vale do Varosa para a Leitura do Natal segundo os Evangelhos, numa encenação histórica da responsabilidade do ator João Pereira/Teatro Solo, a pretexto da apresentação pública dos novos «Embaixadores do museu para os monumentos do Vale do Varosa», nos domínios do Turismo e das Artes e Espetáculo, respetivamente, Ana Maria Pinto Ribeiro e João Pereira, firmando assim um já longo historial de estreita colaboração que têm mantido na promoção e valorização dos Monumentos do Vale do Varosa.

Iniciado em 2018 e logo no ano seguinte distinguido com o Prémio APOM 2019, na categoria Inovação e Criatividade, o projeto dos Embaixadores do Museu tem permitido congregar um conjunto de sinergias nas áreas da intervenção do património cultural, através de uma ativa participação dos «embaixadores» na programação do Museu de Lamego, que agora se alarga aos monumentos do Vale do Varosa.