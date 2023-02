Museu Terras de Besteiros com aumento de 36% de visitas

O número de visitantes do Museu Terras de Besteiros, situado na cidade de Tondela, registou um aumento de 36% em 2022, informou a Câmara Municipal.

No ano passado, o espaço museológico recebeu “6.112 visitantes, mais 1.269 do que em 2021, ano em que o museu esteve fechado durante algumas semanas devido à pandemia da covid-19”, referiu aquela autarquia do distrito de Viseu, em comunicado.

“Passaram pelo Museu Terras de Besteiros 1.656 pessoas em visitas livres. Oitocentas e vinte e nove realizaram visitas guiadas ao espaço museológico e ou aos seus polos”, acrescentou.

Segundo a mesma fonte, foram ainda atendidos 3.262 cidadãos que procuraram o museu por outros motivos, como “carimbar os passaportes da Estrada Nacional 2, pedir informações turísticas, usar o auditório do museu ou adquirir bilhetes para a FICTON (Feira Indistrial e Comercial de Tondela)”.

Até 08 de abril, o museu tem patente a exposição de pintura “Entre o Sagrado e o Profano”.