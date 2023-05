Museu Terras de Besteiros assinala Dia Internacional dos Museus com visitas guiadas

O Museu Municipal Terras de Besteiros, de Tondela, no distrito de Viseu, vai comemorar o Dia Internacional dos Museus nos dias 18 e 21, com a realização de visitas guiadas.

Em comunicado, a Câmara de Tondela referiu que, no dia 18, “decorrerão, às 10:00, 11:00 e 12:00, visitas acompanhadas ao Museu Terras de Besteiros”.

“No dia 21, realizar-se-ão visitas guiadas à Arquinha da Moura, em Lajeosa do Dão, entre as 10:00 e as 13:00”, acrescentou.

Estas iniciativas estarão abertas a todos e não é necessária inscrição prévia.