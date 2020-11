MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO NO TOP 10 DO PRÉMIO NACIONAL DE TURISMO 2020

O Museu Nacional Ferroviário passou ao Top 10 do Prémio Nacional de Turismo 2020, na categoria Turismo Autêntico, com o produto turístico Festival Vapor: A Steampunk Circus edição de 2019, evento que conta como promotor principal a Câmara Municipal do Entroncamento.

Os vencedores serão conhecidos na cerimónia de entrega de prémios que se irá realizar de forma virtual, no dia 16 de dezembro.

O Prémio Nacional de Turismo tem como objetivo promover, incentivar e distinguir as melhores entidades, práticas e projetos do setor do turismo.

Nesta segunda edição pretende-se premiar os negócios/projetos portugueses que se distingam como casos de sucesso, enquadrados nas categorias de Turismo em Rede, Turismo Autêntico, Turismo de Confiança, Turismo Inteligente e Turismo Sustentável.

O Prémio Nacional de Turismo 2020 é uma iniciativa conjunta do BPI e do Expresso e conta com o patrocínio do Ministério da Economia e da Transição Digital, o apoio institucional do Turismo de Portugal e o apoio técnico da Deloitte, enquanto knowledge partner.