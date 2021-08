Museu Nacional de Grão Vasco transmite concertos do CCB

O Centro Cultural de Belém está no

Museu Nacional Grão Vasco

Transmissão de concertos, ao domingo, às 21h30,

com entrada livre

Dia 15 agosto: Sensible Soccers

Hugo Gomes sintetizadores, teclados, drum machine, programações e vozes

Manuel Justo sintetizadores, teclados e vozes

Andre Simão baixo, sintetizadores, teclados, percussão, bateria e vozes

Dia 5 setembro: Orquestra Metropolitana de Lisboa

Così fan tutte (versão de concerto) de W.A. Mozart

Pedro Amaral maestro

Rita Marques Fiordiligi

Cátia Moreso Dorabella

Sandra Medeiros Despina

Marco Alves dos Santos Ferrando

André Henriques Guglielmo

Luís Rodrigues Don Alfonso

No âmbito de uma parceria estabelecida com a Direção-Geral do Património Cultural, o Centro Cultural de Belém continua a levar a sua oferta cultural aos Museus e Monumentos Nacionais de todo o país. Nos dias 15 de agosto e

5 de setembro é a vez do Museu Nacional Grão Vasco transmitir dois concertos gravados pelo CCB.

No verão passado, a Orquestra Metropolitana de Lisboa apresentou no Grande Auditório do CCB a ópera Così fan tutte, de Mozart, em versão de concerto. Em tom de farsa, Così fan tutte é a ópera das peripécias e dos mal-entendidos, mas é também uma reflexão filosófica e moral sobre o amor, uma caricatura do sentimentalismo romântico, uma reflexão agridoce sobre a fidelidade das mulheres… e muito mais. A música de Mozart acrescenta nas linhas e nas entrelinhas das pautas tudo aquilo que as palavras do libretista

Lorenzo da Ponte se escusam a dizer.

Agora em versão de concerto, temos a oportunidade de revisitar as sábias provocações de Don Alfonso, as bazófias de Ferrando e Guglielmo, as fraquezas de Fiordiligi e Dorabella e as matreirices de Despina. O elenco é de luxo.

Junta uma mão cheia de algumas das melhores vozes do nosso canto lírico à frente da Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida pelo maestro Pedro Amaral.

Os Sensible Soccers estrearam-se em 2011 e desde então passaram pelos maiores palcos nacionais, construindo uma sólida base de seguidores. Fora de portas, o impacto foi também crescente, tendo atuado em Espanha, França, Inglaterra e Holanda. Em 2014, lançaram 8, o primeiro disco de longa-duração.

Villa Soledade, o segundo álbum, surgiria em 2016 e, em 2019, Aurora, disco produzido por B Fachada. A crítica é unânime nos elogios e os Sensible Soccers são hoje uma das bandas portuguesas mais importantes da última década.

Estes concertos foram apresentados em agosto/setembro de 2020 no Centro Cultural de Belém, no âmbito da programação Verão | O Melhor dos Mundos Possíveis. A sua gravação e transmissão é feita no âmbito da candidatura europeia SAMA / Portugal 2020, que integra o projeto “CCB – Cidade Digital” e prevê uma parceria com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), com o objetivo de transmitir gravações de espetáculos do CCB por todo o país e permitir, a novos públicos, a fruição digital de espetáculos, em lugares fundamentais da nossa cultura e identidade.