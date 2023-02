Museu do Caramulo tem nova série, intitulada “Automóveis com história”

O Museu do Caramulo, no concelho de Tondela, produziu uma nova série, intitulada “Automóveis com história”, que estreará hoje na televisão (Bola TV).

A série revelará, ao longo dos seus dez episódios, a história de dez dos automóveis mais icónicos da coleção do museu.

“A categoria dos puro sangue está representada pelo Ferrari 166 MM (1950), o primeiro modelo da marca a entrar em Portugal, e Ferrari 195 Inter (1951), um dos modelos da casa da Maranello mais antigos em Portugal e o primeiro modelo de turismo da Ferrari” a entrar em Portugal, avançou o museu.

O Darracq 12HP (1902), o De Dion-Bouton 24HP (1905), o Unic Type A1 (1909), o Delahaye 43 PS (1913), o Rolls-Royce Silver Ghost (1911), o Mercedes-Benz 380K (1934), o Citroën 15-Six D “Traction Avant” (1951) e o Porsche 911 2.0 (1966) são os restantes protagonistas.

A série “Automóveis com história” também será transmitida na Internet, através do canal de YouTube do Museu do Caramulo.