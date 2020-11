Município de Viseu saúda redução das portagens na A24 e A25 e aprovação da construção do Centro Oncológico

Redução em 50% nas portagens é um primeiro passo para a discriminação positiva dos territórios do interior

O Município de Viseu congratula-se com a aprovação, em sede de Orçamento de Estado para 2021, do Centro Oncológico de Viseu. “Espero que esta importante infraestrutura de apoio aos nossos doentes oncológicos venha a ter prioridade máxima, e se aproveite o Programa de Recuperação e Resiliência, com uma comparticipação comunitária a 100%, para concretização até final de 2026, data limite para a utilização dos fundos”, sublinha António Almeida Henriques, Presidente da autarquia.

A iniciativa dos Deputados do PSD eleitos por Viseu resultou numa votação que responsabiliza o Parlamento e o Governo, no que respeita a esta matéria. “O Centro Oncológico de Viseu é uma reivindicação que consta das prioridades aprovadas no Conselho da Região Centro, unicamente com uma abstenção, num documento concertados entre todas as Comunidades Intermunicipais da Região Centro”, refere o autarca. “É duma forma concertada que se defendem os interesses de Viseu e da Região. Lamento que alguns coloquem os interesses partidários acima dos anseios das populações”, acrescenta António Almeida Henriques.

De igual forma, o Município de Viseu saúda a redução em 50% das portagens na A24 e na A25 a partir do inicio de 2021. “É um primeiro passo de discriminação positiva destes territórios do interior, sobretudo em tempos de pandemia, que aconselham o uso de viatura própria nas deslocações”, afirma. Outra decisão igualmente importante, prende-se com a taxa municipal de direitos de passagem (TMDP), que deverá passar a ser suportada pelos operadores, em vez de estar refletida na fatura do consumidor.

Realça-se também aprovação da proposta do PSD de apoiar os gerentes de pequenas empresas, que tenham a atividade paralisada ou que tenham quebras de faturação superiores a 40%.

O Município de Viseu vê ainda com bons olhos o principio de não existirem cortes no fornecimento da água, luz ou gás nos próximos seis meses. “Viseu vai aplicar um desconto de 20% a todos os consumos de água e saneamento, a partir de 1 de dezembro de 2020 e até ao final de 2021. Para as famílias que tenham perda de rendimento, o desconto é de 25%, para além de continuarmos a aplicar o tarifário social em vigor e do incremento dos escalões para as famílias numerosas. Desde o inicio da pandemia, aceita-se também o pagamento em prestações, sem juros, sempre que as famílias tenham dificuldades” conclui António Almeida Henriques.