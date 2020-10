Município de Viseu estreia rubrica “O Presidente responde” na próxima quinta-feira, dia 22 de outubro

Novo formato com periodicidade mensal arranca no dia em que se assinalam 7 anos de mandato de António Almeida Henriques à frente da autarquia

O Presidente da Câmara Municipal de Viseu, António Almeida Henriques, vai esclarecer dúvidas e responder às perguntas dos viseenses através da nova rubrica mensal “O Presidente responde”. A estreia está marcada para esta quinta-feira, dia 22 de outubro, nas redes sociais do Município de Viseu e ainda no canal digital oficial do autarca. O objetivo é promover o contacto direto com os Munícipes, num momento em que a pandemia impede a realização dos tradicionais momentos de socialização.

A rubrica “O Presidente responde” é um novo formato na comunicação municipal, que nasce para tornar mais próxima e direta a comunicação com a comunidade. Para isso, nada melhor que o próprio Presidente assumir os esclarecimentos e tudo poder ser partilhado com quem segue as redes sociais da autarquia. Todos são livres de colocar as questões que gostariam de ver esclarecidas pelo Presidente da Câmara Municipal de Viseu. Sem tabus nem preconceitos.

O funcionamento é simples, as perguntas são colocadas pelos cidadãos, e a resposta será dada, pelo Presidente, em formato de vídeo. As perguntas deverão ser remetidas por mensagem privada para a página de Facebook do Município de Viseu ou, via email, para o endereço presidencia@cmviseu.pt. Das questões remetidas, será selecionado um conjunto representativo para que o Presidente possa responder na primeira pessoa, numa sessão com duração máxima de 30 minutos, procurando a maior abrangência de abordagens e temas.

“Será um desafio e uma oportunidade, agora que não podemos estar juntos como antes. É, aliás, necessário reinventar as formas de comunicarmos e conto que esta seja uma iniciativa muito positiva para promover a transparência da comunicação municipal”, afirma António Almeida Henriques. Recorde-se que esta semana, precisamente na quinta-feira, completam-se 7 anos do autarca à frente dos destinos do Município de Viseu.