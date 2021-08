Município de Viseu apoia Bombeiros Voluntários em mais 75 mil euros

Protocolo de Cooperação e Apoio Operacional entre o Município de Viseu e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viseu aprovado em reunião de Câmara

O Executivo municipal aprovou hoje, em reunião de Câmara, o protocolo de Cooperação e Apoio Operacional entre o Município de Viseu e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viseu (AHBVV), que inclui uma comparticipação financeira de 75 mil euros.

Destaca-se que a essa comparticipação financeira acresce a manutenção da comparticipação financeira de 50% das despesas de funcionamento da Equipa de Intervenção Permanente, nos termos do respetivo Protocolo com a AHBVV e a ANEPC (Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil), a que corresponde atualmente um valor anual de 40 mil euros e o suporte dos encargos com o seguro de acidentes pessoais dos Bombeiros Voluntários de Viseu, pertencentes aos Quadros Ativo, de Comando, de Reserva e de Honra, de acordo com respeito pela legislação em vigor, bem como os correspondentes ao funcionamento da Escola de Infantes e Cadetes, a que corresponde um valor total de 6 021.39 euros.

O Protocolo hoje aprovado tem por objeto a definição do regime de apoios do Município à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários, destinando-se à manutenção das instalações e infraestruturas, à gestão corrente, gestão logística e administrativa da Corporação, à reparação e manutenção de veículos administrativos e operacionais e/ou equipamentos, também operacionais, usados em prevenção, socorro, combate a incêndios e salvamentos, bem como de outro equipamento operacional de proteção individual e/ou coletiva e ações de sensibilização/informação, formação e de promoção do voluntariado nos Bombeiros, nomeadamente do funcionamento de uma Escola de Infantes e Cadetes.

“Temos um carinho especial pela corporação de Bombeiros e reconhecemos a valia do seu trabalho em prol de um Concelho mais seguro. É na parceria e na cooperação entre as várias entidades que teremos uma atuação mais rápida, mais eficaz e mais eficiente”, refere Conceição Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Viseu.