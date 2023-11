Município de Tondela aumenta oferta de fruta ao pré-escolar

As crianças que frequentam os jardins de infância do concelho de Tondela, no distrito de Viseu, “passaram, neste novo ano letivo, a receber peças de fruta duas vezes por semana”, anunciou hoje a Câmara Municipal.

“Até agora, o Regime da Fruta Escolar estava disponível, desde 2015, apenas para os alunos que frequentam o 1º ciclo do ensino básico e, até à data, “chegou a perto de 10.000 estudantes”.

Com o alargamento ao pré-escolar, referiu em comunicado o Município de Tondela, liderado pela social-democrata Carla Antunes Borges, estão, neste ano letivo, “abrangidas 406 crianças”.

O Regime da Fruta Escolar é um projeto desenvolvido com o objetivo de promover a prática de uma alimentação saudável e é uma iniciativa do Instituto Financiamento Agricultura e Pescas (IFAP), conta com o apoio da Câmara Municipal de Tondela, que investe anualmente nesta medida mais de 16 mil euros.