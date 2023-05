Município de Lamego promove conferência sobre máscaras de Lazarim

A Câmara de Lamego vai debater “as singularidades do saber fazer das tradicionais máscaras de Lazarim”, durante umas conferências subordinadas ao tema “Máscara: Identidade de uma Comunidade”, nos dias 26 e 27 de maio.

Durante dois dias, “diversos investigadores desta área reúnem-se para abordar a conceção e o processo de produção das máscaras de Lamego, bem como a identidade comunitária enquanto pertença, em contraponto ou em coexistência com máscaras de outros rituais semelhantes”, explicou a autarquia.

A conferência envolverá “diversos especialistas que aplicam os seus trabalhos à temática da máscara recorrendo a parcerias académicas e científicas”, acrescentou.

As inscrições são gratuitas. Os interessados devem inscrever-se através do email cimi@cm-lamego.pt ou do nº 254 090 134. O Centro Interpretativo da Máscara Ibérica (CIMI), situado na vila de Lazarim, acolherá todos os trabalhos.