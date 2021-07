Município de Lamego apresenta hoje teatro sobre Fausto Guedes Teixeira

Ainda há bilhetes disponíveis para a recriação teatral da vida e obra do poeta lamecense Fausto Guedes Teixeira que esta noite, sexta-feira, tem lugar no pátio do Museu de Lamego. Este evento é apresentado pelo Município de Lamego no âmbito das comemorações do sesquicentenário do nascimento do “poeta do amor”. A entrada é livre, mediante apresentação de bilhete a levantar previamente na Loja de Turismo.

Nesta performance de homenagem ao mais conceituado e reconhecido poeta lamecense, a Filandorra– Teatro do Nordeste “revisitará” a vida e obra de Fausto Guedes Teixeira, desde o seu nascimento, a viagem para o Brasil, os seus amores e o regresso a Lamego de onde “bebeu” inspiração para escrever grande parte da sua obra literária até à sua morte, em 1940. Serão nove os momentos da vida do poeta que os atores vão dramatizar com base na obra “Fausto Guedes Teixeira – O Meu Livro – Uma Leitura”, da autoria de Manuela Vaquero. O espetáculo insere-se na iniciativa “Descobrir Lamego com Fausto Guedes Teixeira”, cofinanciada em 99,68% pelo FEDER.