A GNR anunciou que uma mulher de 57 anos foi constituída arguida por suspeita de um furto numa residência em Tondela que aconteceu há uma semana.

De acordo com a GNR, os militares “desenvolveram diligências policiais que culminaram no cumprimento de um mandado de busca domiciliária”, tendo, no decorrer da ação, sido possível apreender cerca de cinco mil euros provenientes do furto.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Viseu.