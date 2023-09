Mulher de 47 anos detida por contrafação na Área Metropolitana do Porto

Uma mulher de 47 anos foi constituída arguida por contrafação na Área Metropolitana do Porto, informou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR) de Viseu, que também apreendeu “diverso material” ilícito no âmbito da operação “The Cleaner”.

Segundo uma nota de imprensa do Comando Territorial de Viseu da GNR, o Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Viseu constituiu arguida, na terça-feira, “uma mulher de 47 anos por contrafação e apreendeu diverso material associado ao ilícito”.

A ação ocorreu na Área Metropolitana do Porto, no âmbito da operação “The Cleaner” no decurso das diligências de investigação que se seguiram a uma operação policial realizada no dia 23 de maio de 2023.

Na altura, especifica a nota de imprensa, a operação policial permitiu “deter 15 pessoas por 57 furtos em residências e 94 em estabelecimentos, em todo o território continental”.

“Os militares da GNR realizaram duas buscas domiciliárias, na Área Metropolitana do Porto, que culminaram na constituição de arguida de uma mulher por 11 crimes de contrafação e na apreensão de diverso material”, conta.

Entre o material apreendido a GNR destaca “cautelas de penhor de ouro; alarmes provenientes de roupa furtada; um mecanismo de extração de alarmes; 70 embalagens com peças de bijuteria de marcas registadas, provenientes dos furtos”.

Além de “43 malas de senhora; 28 pares de calçado contrafeitos; material para etiquetagem dos bens contrafeitos e várias peças de ouro, no valor estimado de 2.860 euro”.

A GNR salienta ainda que, no âmbito desta operação, já foram constituídas arguidas 30 pessoas, “tendo sido decretada a medida de coação de prisão preventiva a sete delas”.

A operação “The Cleaner” contou com o apoio da PSP (Polícia de Segurança Pública) do Porto.