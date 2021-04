“Montanhas d’Artes – Festival de Artes de Oliveira do Hospital” quer transformar-se num evento cultural de referência

A primeira edição do “Montanhas d’Artes – Festival de Artes de Oliveira do Hospital”

decorre nos próximos dias 23, 24 e 25 de abril com uma vasta programação e exposições de

artes plásticas, onde estarão patentes ao público mais de 80 obras produzidas por 56 artistas .

Este festival, que conta com a participação de artistas de seis nacionalidades, é promovido pela

Liga de Iniciativa e Melhoramentos de Travanca de Lagos, com o apoio do Município de

Oliveira do Hospital e da Direção-Geral das Artes, em parceria com a Associação de Arte e

Imagem de Seia e a Cooperativa Cultural Artistas de Gaia.

Pretendendo transformar-se num evento cultural de referência na região centro, apresentando

o que de melhor se faz na arte contemporânea nacional, com os olhos virados para uma

dimensão internacional, o “Montanhas d’Artes”, surge no seguimento da Exposição Coletiva

de Artes Plásticas, que vinha sendo promovida pelo Município de Oliveira do Hospital desde

2014.

Este festival, que tem a abertura oficial agendada para o dia 23 de abril, a partir das 20h30, na

sede da Liga de Travanca de Lagos, conta – entre outras iniciativas – com

intervenções/residências artísticas e exposições coletivas de artes plásticas, escultura e

pintura ao vivo e performances.

No segundo dia do festival, 24 de abril, às 10h00, serão inauguradas diversas exposições de

artes plásticas em vários espaços públicos e privados da cidade e, às 11h30, as atenções vão

concentrar-se na principal praça da cidade – o largo Ribeiro do Amaral –, que será o palco para

a Instalação Performace “Dark Cloud”, de Fábio Colaço.

O público vai poder assistir ao aparecimento de uma gigante nuvem negra, que ficará suspensa

sobre aquele local emblemático da cidade e que pretende simbolizar a “escuridão” que a

pandemia da Covid-19 representa para todo o mundo.

Enquanto isso, no jardim Oliveira Mano haverá escultura ao vivo e no antigo reservatório de

água da cidade – localizado na Av. Carlos Campos –, o conhecido artista urbano, Tiago Hacke,

vai pintar um mural com as espécies faunísticas dos ecossistemas aquáticos do concelho de

Oliveira do Hospital.

No dia 25 de abril – dia em que se assinalam os 47 anos da Revolução dos Cravos –,

continuam as pinturas ao vivo e, às 12h00, está agendada uma visita aos trabalhos dos artistas

em residência e às exposições.

A interação com as comunidades locais é outro dos principais objetivos do “Montanhas

d’Artes” – Festival de Artes de Oliveira do Hospital – que se pretende descentralizado, com

atividades nas freguesias do concelho, trabalhando os artistas a partir do seu Património

material e imaterial – incluindo a paisagem natural e cultural.

Por fim, o Montanhas d’Artes” – Festival de Artes de Oliveira do Hospital – está

vocacionado para, de uma forma pedagógica, formar públicos, sensibilizando para o valor da

arte na formação dos indivíduos.

O Montanhas d’Artes” – Festival de Artes de Oliveira do Hospital, irá certamente ser um

encontro de artistas, onde as artes plásticas serão celebradas através de uma vasta

programação, com várias exposições.

O público poderá apreciar ainda um trabalho coletivo apresentado pelos alunos do Curso de

Artes Visuais do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.

As exposições ficarão patentes ao público até ao final de maio, em vários locais do concelho de

Oliveira do Hospital, seguindo-se a itinerância durante o mês de junho.