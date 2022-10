MOIMENTA DA BEIRA: Câmara abre candidaturas a prémios de mérito para estudantes

A Câmara Municipal de Moimenta da Beira, no distrito de Viseu, anunciou hoje que abriu um período de candidaturas, até 09 de novembro, para prémios de mérito a alunos carenciados, para um total de 25 bolsas.

Segundo um comunicado de imprensa, a autarquia tem um total de “37.500 euros para a atribuição de 25 prémios de mérito estudantil a alunos carenciados matriculados no ensino superior no ano letivo 2022/2023”.

“São 1.500 euros para cada candidatura aprovada, um total de 37.500 euros”, sublinha o executivo liderado por Paulo Figueiredo que defende que “a educação é um dos grandes pilares de ação da Câmara e o investimento que tem sido feito nesta área no concelho é muito forte e vai continuar a ser”.

A nota de imprensa esclarece que o regulamento “exige que os alunos têm de residir no concelho de Moimenta da Beira, ter no máximo 25 anos de idade e ser estudantes de mérito, mas com dificuldades económicas comprovadas que não lhes permitem o prosseguimento dos estudos pelos seus próprios meios”.