Media, discursos e ideologias em debate nos Dias da Comunicação Social

Os Dias da Comunicação Social voltam a realizar-se, desta vez em formato digital. “Media, discursos e ideologias” é o tema que dá o mote para a iniciativa, organizada no âmbito do curso de Comunicação Social da Escola Superior de Educação de Viseu, e agendada para os dias 12 e 13 de abril.

O programa arranca na segunda-feira, dia 12 de abril, com a sessão intitulada “Assessoria de Comunicação: perspetivas mediáticas”, que irá decorrer entre as 14h00 e as 16h00. Durante a tarde, os alunos do 3.º ano do curso de Comunicação Social apresentam o resultado das suas investigações, levadas a cabo no âmbito da unidade curricular de Assessoria de Comunicação, sobre as temáticas “Comunicação institucional em tempos de pandemia” (André Reis, Carla Almeida, Fábio Gomes, João M. Ribeiro, Diana Nunes e Vanda Marques) e “Estratégias de Comunicação e Relações Públicas em contexto de crise. O INEM e o processo de vacinação Covid-19” (Ana Isabel, Raquel Torres, Mara Coimbra e Márcia Correia).

Na terça-feira, dia 13 de abril, a manhã será preenchida com a 7.ª edição do Encontro de Jornalismo Especializado. A partir das 10h30 serão apresentados os melhores trabalhos realizados no âmbito da unidade curricular com o mesmo nome. Diana Nunes fala sobre “O impacto dos três grandes na atualidade desportiva nacional. O caso do jornal A Bola” e Jéssica Coutinho dá a conhecer o resultado da investigação em torno do tema “Cultura na primeira página. O destaque da cultura nas capas do jornal Público”. Por sua vez, João Ribeiro apresenta “A relevância da economia nas capas do Correio da Manhã em tempos de pandemia” e Raquel Torres Guerra fala sobre “O impacto das eleições presidenciais nas capas de dois jornais generalistas: o caso do Público e do Jornal de Notícias”.

A partir das 14h30 inicia-se a sessão temática “O discurso do populismo nos media: desafios contemporâneos”, que conta com a presença de Isabel Nery, jornalista e vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas, que se debruça sobre o tema “Amigos da lógica mediática, mas inimigos dos valores democráticos. contra os populismos, o que pode o jornalismo?”, e de Marisa Torres da Silva, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com a temática “Populismos, discurso de ódio e jornalismo”.

Ainda durante a sessão da tarde, os alunos do 3.º ano do curso de Comunicação Social dão a conhecer o resultado dos seus estudos sobre os temas “Populismos e media nas eleições presidenciais de 2021” (Marta Fernandes, Jéssica Coutinho, Ana Beatriz Nogueira, Daniel Fernandes, Diana Teixeira); “Populismo e desinformação em período covid” (Mariana Cabral, Inês Silva, Ana Moreira, Ana Catarina Correia, Ana Catarina Figueiredo, Cláudia Prazeres); e “Movimentos populistas e redes sociais” (Beatriz Gomes, Gabriel Pires, Henrique Magno, Mafalda Câmara, Mariana Ferreira).

Todas as sessões decorrem em formato online e o acesso é feito através do endereço https://videoconf-colibri.zoom.us/j/6811337151.