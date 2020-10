MANGUALDE CELEBRA “FEIRA DOS SANTOS À MESA”

EMENTA ESPECIAL: ENCHIDOS DA REGIÃO, ROJÕES À MODA DE MANGUALDE, FEBRAS À FEIRA DOS SANTOS,

REQUEIJÃO COM DOCE DE ABÓBORA, QUEIJO DA SERRA E AINDA O VINHO DO DÃO.

Devido à pandemia que o mundo atravessa, a “Feira dos Santos” em Mangualde, com mais de 300 anos de história, foi adiada pela primeira vez para 2021, tendo como principal preocupação a saúde pública. Contudo, o Município de Mangualde não deixa de relembrar esta efemeridade, adaptando-se ao mundo atual pandémico e celebrando de forma segura com a também já tradicional “Feira dos Santos à Mesa”.

Em conjunto com vários restaurantes locais, a “Feira dos Santos à Mesa” proporcionará uma celebração de forma adaptada da festividade comemorada há tantos anos no município. O evento decorrerá nos dias 7 e 8 de novembro nos restaurantes que aderiram sempre ao longo dos anos, adaptando a sua atividade, de acordo com as regras da DGS.

A “Feira dos Santos à Mesa” comemora-se através da gastronomia típica desta festividade, dando enfase a produtos gastronómicos locais, como enchidos da região, rojões à moda de Mangualde, febras à Feira dos Santos, requeijão com doce de abóbora, queijo da serra e ainda o vinho do Dão.

Os restaurantes locais aderentes à comemoração da “Feira dos Santos à Mesa”, nos dias 7 e 8 de novembro, são os seguintes, “Restaurante 2002”, “Os Galitos”, o “Cantinho dos Petiscos”, o “Kerú”, o “Cruzeiro”, o “Chafariz Beirão”, “O Valério”, a “Cascata de Pedra”, o restaurante do “Hotel Cruz da Mata”, o “Gestur“, “O Telheiro”, a “Tia Cinda”, e o restaurante do “Hotel Senhora do Castelo.”