A magia do Natal vai sentir-se na quinta-feira no Centro Cívico de Tarouca, no norte do distrito de Viseu, com a inauguração da iluminação natalícia e a chegada do pai Natal e dos seus duendes.

Segundo a autarquia de Tarouca, está prevista uma sessão de fotos na casa do pai Natal, pinturas faciais e a atuação do coro de Natal dos funcionários do município.

Para domingo, está marcada a Caminhada Solidária de Pais Natais de seis quilómetros pela cidade.