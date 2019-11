LIDL REABRE EM VISEU TOTALMENTE REMODELADA PARA A ÉPOCA FESTIVA QUE SE APROXIMA

O Lidl celebra hoje a reabertura da sua loja de Viseu-Repeses, agora totalmente remodelada com base num conceito moderno e inovador. A pensar numa melhor experiência de compra, a loja disponibiliza novos serviços para que os clientes encontrem no Lidl tudo e mais alguma coisa para o seu Natal.

A loja Lidl de Viseu-Repeses celebrou hoje a sua reabertura, apresentando-se agora mais moderna e com novos serviços, para proporcionar uma melhor experiência de compra aos seus clientes, otimizando o acesso a produtos de qualidade ao melhor preço e tornando as compras diárias e semanais mais agradáveis e convenientes. A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques e da vice-presidente da Câmara Municipal, Conceição Azevedo.

Após uma remodelação geral, a nova loja Lidl de Viseu-Repeses possui agora cerca de 1.400 m2 de área de venda, seguindo a linha de construção das mais recentes lojas Lidl. Apresenta um design arquitetónico moderno e esteticamente mais atraente, marcado por vãos amplos e contínuos, pé direito mais alto, corredores largos e maior luminosidade natural, conferida através da fachada inteiramente envidraçada. A pensar no contributo para o ambiente a loja está preparada para, no futuro, poder vir a receber painéis fotovoltaicos e a infraestrutura necessária para o carregamento de viaturas elétricas.

Este novo conceito de loja visa alcançar uma maior proximidade com o cliente, privilegiando a simplicidade e eficiência para uma experiência de compra mais rápida e funcional. Tem, por exemplo, uma zona de padaria com máquina de corte de pão em serviço de self-service, e uma máquina de sumo de laranja natural, que facilitam a compra à medida das necessidades.

Nesta época festiva, a loja conta também com uma zona dedicada ao bacalhau, com serviço de corte. O bacalhau disponível no Lidl é proveniente de pesca sustentável e tem a certificação MSC, garantindo o cumprimento dos mais elevados padrões internacionais de boas práticas de sustentabilidade. E porque no Lidl há tudo e mais alguma coisa, os clientes vão poder encontrar ainda os artigos Deluxe e Favorina, gamas exclusivas disponíveis apenas no Natal e Páscoa, para além de um leque alargado de produtos indispensáveis numa mesa de Natal, do azeite aos vinhos nacionais. Todo o chocolate dos produtos Favorina é 100% de origem sustentável, certificado pelo Cocoa Program com selo Fairtrade.

Na zona dedicada aos artigos não alimentares, estarão disponíveis diversas sugestões de presentes para toda a família, com destaque para os brinquedos de madeira, com certificação FSC, que assegura que os produtos provêm de florestas bem geridas, oferecendo benefícios ambientais, sociais e económicos.

No concelho de Viseu o Lidl emprega 46 colaboradores, distribuídos por 2 lojas. A região Oeste conta atualmente com cerca 1460 colaboradores, num total de mais de 6800 colaboradores a nível nacional.

A nova loja Lidl de Viseu-Repeses localiza-se na Rua da APPACDM e está aberta todos os dias das 8h30 às 21h00.