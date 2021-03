IPDJ assinala o “Dia Mundial da Árvore e da Poesia para a Juventude”

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) celebra no dia 21 de março o Dia Mundial da Árvore e da Poesia para a Juventude. Estas datas simbólicas foram proclamadas pelas Nações Unidas para que haja uma gestão sustentável das florestas e para promover a leitura, escrita, publicação e ensino da poesia.

Atendendo à importância marcante destas temáticas para a juventude, a Direção Regional do IPDJ Alentejo, em parceria com a Direção Regional de Cultura do Alentejo, o Município de Elvas, o Município de Campo Maior e a Associação “Pautas e Melodias” vão levar a cabo uma sessão exclusivamente online, nas páginas de Facebook e Youtube do IPDJ, pelas 14h00, no dia 21 de março (domingo).

Esta iniciativa, que será transmitida a partir Auditório da Academia de Música de Elvas, contará com as participações de Simone de Oliveira, Ruy de Carvalho e Vítor de Sousa que irão declamar poesia sob o mote da juventude e ecologia, numa sessão moderada por Luís Zagalo e que irá ser acompanha por jovens músicos convidados.

A importância de a atividade ter um caráter multigeracional será reforçada com uma sessão em que os jovens de todo o país podem colocar as suas questões e inquietações sobre os temas em apreço, a que os anfitriões terão de responder, num momento bastante interativo e exclusivo.

O IPDJ estabelece assim o seu compromisso de promover um ecossistema mais sustentável e um acesso cada vez mais permanente dos jovens à cultura, promovendo iniciativas que podendo ser descentralizadas têm a possibilidade através de uma cobertura digital nacional chegar a todos os jovens do país.