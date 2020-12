IPDJ assinala o Dia Internacional do Voluntári@ 5 dezembro | 14h30

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) celebra este sábado, 5 de

dezembro, o Dia Internacional do Voluntário. A data foi proclamada em 1985 pelas

Nações Unidas e este ano terá como tema: «Juntos nós podemos através do

voluntariado».

Para assinalar o dia, tendo em conta a situação pandémica, será realizado pelas 14h30

um webinar do qual fará parte a apresentação da Carta de Voluntariado Jovem pelo

Ambiente; a mesa redonda «Juntos nós podemos através do voluntariado» composta

por entidades e jovens [ver participantes no programa em anexo]; bem como a

apresentação dos vencedores dos Prémios de Boas Práticas de Voluntariado,

Associativismo Juvenil e Associativismo Estudantil [ver lista de vencedores em anexo].

A abertura da iniciativa estará a cargo do secretário de Estado da Juventude e do

Desporto, João Paulo Rebelo. Esta iniciativa será transmitida em direto a partir do

facebook do IPDJ.

Neste ano de 2020, apesar das limitações vividas em todo o Mundo, o IPDJ contou com

um total de 2618 jovens em projetos de voluntariado, com destaque para o programa

Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas (cerca de 1800 voluntários), com uma

taxa de 95% de participação, tendo ultrapassado o número registado em 2019. Com o

confinamento e as orientações da Direção Geral da Saúde, os programas «Agora Nós»

e «Geração Z», direcionados para o apoio às campanhas de sensibilização no combate

à pandemia e solidariedade intergeracional, mereceram mais atenção.

O Plano Estratégico de Preparação e Resposta à COVID-19 da Organização Mundial de

Saúde identifica os voluntários como principais agentes ​​na comunicação de risco e

envolvimento da comunidade, pelo que se pretende agradecer as suas iniciativas e

demonstrar o impacto do voluntariado durante a pandemia.

Para o efeito, será lançado um desafio nas redes sociais que convida todos a adicionar

à sua foto de perfil a moldura automática «coração na máscara» e, ainda, a criar uma

publicação onde conste uma fotografia de rosto com uma máscara que tenha um

coração azul desenhado e uma mensagem de agradecimento aos voluntários pelo

contributo perante a comunidade.

O Voluntariado é a expressão do exercício livre de uma cidadania plena e solidária e

preserva os valores da cooperação e solidariedade. O IPDJ é o gestor do programa de

voluntariado jovem «Agora Nós» e pretende promover e estimular a prática de

voluntariado como meio de aquisição de competências.