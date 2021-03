Investimento superior a 200 mil euros na freguesia de Coutos de Viseu

O Executivo municipal aprovou hoje, em reunião de Câmara, o apoio financeiro para a Construção do Espaço Inter-Geracional na Avenida da Escola, em Couto de Cima. O investimento em mais uma freguesia rural do concelho, rondará os 200 mil euros e beneficiará a localidade com mais um espaço dedicado à atividade física e bem-estar. O Município de Viseu mantém assim a aposta no desenvolvimento do concelho como um todo, em prol da coesão territorial.

Entretanto, foi também aprovado o concurso para a construção de um novo Ecoponto Florestal na Freguesia de Calde. Recorde-se que o concelho de Viseu é pioneiro neste tipo de infraestruturas, tendo já em funcionamento os dois primeiros ecopontos florestais do país, nas freguesias de Bodiosa e Barreiros Cepões. Em breve, com o projeto que se encontra em execução em Côta, Viseu contará com quatro ecopontos florestais, que podem contribuir para a redução do número de fogos, através da limpeza das florestas, e ajudam na produção de energia na Central de Biomassa.