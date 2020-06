Instituto Piaget organiza webinar sobre Termalismo, Turismo de Saúde e Bem-Estar

estruturantes e sustentáveis

O Instituto Piaget promove no próximo dia 5 de junho, sexta-feira, a partir das 15 horas, um webinar (seminário online) sobre Termalismo, Turismo de Saúde e Bem-Estar. De acesso gratuito a todos os interessados, mediante inscrição prévia, o evento conta com um painel de especialistas na área, moderado pelo professor Gustavo Desouzart, docente no Instituto Piaget de Viseu, entidade que organiza o webinar.

O termalismo tem sido um fator acrescido de atração turística para o País pela à diversidade oferecida nos seus produtos associados aos recursos de água mineral natural. O setor é hoje uma área em franco crescimento, especialmente nas zonas do interior, tanto na vertente do bem-estar como na área terapêutica.

Este crescimento, conforme é reconhecido pelos especialistas, contribuirá, por certo, para o aumento da qualidade dos serviços prestados e, consequentemente, para o reforço da procura de atividades termais, permitindo a consolidação de projetos turísticos estruturantes, atrativos e sustentáveis.

O Instituto Piaget tem vindo a apostar fortemente nesta área, com a oferta de cursos como a pós-graduação em Termalismo e, mais recentemente, com o novo Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) de Termalismo e Bem-Estar.

A mesa redonda virtual de sexta-feira contará com a participação de Jorge Mangorrinha, professor associado na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e quadro superior da Câmara Municipal de Lisboa; Tânia Malaquias, fisioterapeuta no Centro Médico de Viseu e nas Termas Sulfurosas de Alcafache (Viseu); e Nelson Ferreira Albuquerque, médico de Medicina Física e de Reabilitação, no Centro Hospitalar Tondela-Viseu, e responsável pelo Programa de Reabilitação de Parkinson, nas Termas de São Pedro do Sul.

O evento pretende assumir-se como a tão necessária reflexão sobre a situação atual do termalismo em Portugal, dos seus desafios e perspetivas de crescimento.