Inscrições abertas para marchas populares de Oliveira de Frades

A Câmara Municipal de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, que tem abertas inscrições para as marchas populares do concelho, que se realizarão no dia 17 de junho.

“O município irá promover o desfile das marchas populares na avenida Dr. António José de Almeida, em Oliveira de Frades. As inscrições para participar no desfile estão abertas e prolongam-se até ao dia 15 de maio”, refere a autarquia, num comunicado divulgado.

Naquela que será a décima edição das marchas populares, poderão participar freguesias, instituições, agrupamento de escolas e coletividades e associações de natureza fiscal coletiva e sem fins lucrativos do concelho.

“À semelhança do Carnaval, o evento só se realizará se existirem cinco ou mais marchas inscritas. As associações, a título de participação, irão receber um apoio no valor de 500 euros. Com esta iniciativa, o município pretende promover o convívio entre as várias gerações e dinamizar o associativismo concelhio”, esclarece.