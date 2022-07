Incêndios: Viseu Dão Lafões tem sistema de videovigilância ativo nos 14 municípios

As 17 torres de acompanhamento remoto previstas para Viseu Dão Lafões no âmbito de um sistema de videovigilância de incêndios florestais entraram hoje em funcionamento, garantindo uma cobertura útil de 85% do território, anunciou a Comunidade Intermunicipal (CIM).

“Este projeto, que agora damos por concluído, irá contribuir, já neste período crítico, para a melhor deteção precoce de incêndios florestais”, considerou o presidente da CIM Viseu Dão Lafões, Fernando Ruas.

Segundo o também presidente da Câmara de Viseu, o projeto contribuirá igualmente para a “definição das estratégias de combate e apoio à decisão, sendo uma mais-valia para a proteção das populações e um investimento com um impacto direto na economia ligada à fileira florestal”.

As 17 torres de acompanhamento remoto que estão ativas a partir de hoje nos 14 concelhos do território Viseu Dão Lafões são complementadas “com uma rede de comunicações dedicada, via rádio, com soluções de redundância, garantindo a interoperabilidade com os Sistemas de Acompanhamento e Apoio à Decisão já instalados e em operação em outras regiões”, explicou a CIM, em comunicado.

O Sistema Integrado de Videovigilância para a Prevenção de Incêndios Florestais surgiu “na sequência de um investimento global de 3,7 milhões de euros, lançado em parceria com a CIM da Região de Coimbra, que vem garantir a cobertura útil de 85% do território afeto à CIM Viseu Dão Lafões”, acrescentou.

Desta forma, de acordo com a CIM, é reforçada “a capacidade de deteção de incêndios numa fase crítica e, consequentemente, uma mais rápida ativação dos meios de combate, bem como uma melhor definição das estratégias de combate e apoio à decisão”.

O sistema contempla dois Centros de Gestão e Controlo na região, estando um localizado no Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Viseu e o outro no Comando Territorial da GNR de Viseu.

Estes dois centros são complementados por 16 Centros de Monitorização Remota, nomeadamente 14 nos municípios, um no edifício sede da CIM Viseu Dão Lafões (em Tondela) e outro no veículo de comando e comunicações afeto ao CDOS de Viseu.

Este projeto é financiado pelo Programa Operacional de Sustentabilidade e Uso dos Recursos (POSEUR), Fundo de Coesão e Portugal 2020.

Fernando Ruas referiu que “esta iniciativa, dedicada à proteção da floresta e defesa das populações, surge como complemento a outros projetos que a CIM Viseu Dão Lafões tem desenvolvido no âmbito da proteção civil intermunicipal”.

A Plataforma de Emergência e Proteção Civil Intermunicipal, a criação do Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal e das Brigadas de Sapadores Florestais e a capacitação de Técnicos de Fogo Controlado e Operacionais de Queima foram alguns dos exemplos que apontou.

A Comunidade é composta pelos Municípios de Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela.