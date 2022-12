Ilustração de lendas e histórias de outrora em exposição em Viseu

O Museu de História da Cidade (MHC) de Viseu acolhe, a partir de quarta-feira, a exposição temporária “MILHO – Mostra de Ilustração de Lendas e Histórias de Outrora”, que reúne projetos de alunos de Artes Plásticas e Multimédia.

O município recorda que, em 2021, através do MHC, juntou alunos de Artes Plásticas e Multimédia da Escola Superior de Educação de Viseu “para os guiar pela cidade e contar lendas e histórias locais”.

“Esta mostra apresenta ilustrações produzidas na Unidade Curricular de Desenho III e o processo criativo desenvolvido pelos alunos para investigar, imaginar e ensaiar personagens, cenários e episódios de lendas e histórias de outrora”, explica.

Na exposição, que pode ser visitada até 11 de fevereiro, são abordados o mistério da Cava de Viriato e as lendas de João Torto, de Gaia e do Castanheiro do Amores.