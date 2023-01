Idosos de Lamego receberam conselhos de segurança

A população idosa do concelho de Lamego recebeu conselhos de segurança da PSP, durante uma ação de sensibilização realizada no âmbito do projeto social “O teu bairro é o nosso bairro”.

Segundo a Câmara de Lamego, “entre os grupos de pessoas mais vulneráveis, os idosos são aqueles que, normalmente, se encontram mais isolados e fragilizados, necessitando, com frequência, do apoio de terceiros”.

“Cabe às forças de segurança reduzir o sentimento de insegurança e contribuir para a diminuição dos índices criminais de atos que vitimam especificamente este grupo de risco”, acrescentou.

O projeto social “O teu bairro é o nosso bairro” é promovido pelo município, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia e a Obra Kolping Portugal, sendo cofinanciado pelo Norte 2020 em 85%.