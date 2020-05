Hospital de Viseu volta a permitir um acompanhante na sala de partos

O Centro Hospitalar Tondela Viseu permitirá novamente a presença de um acompanhante na sala de partos, a partir de quarta-feira, mas manterá suspensas as visitas aos doentes internados, devido à covid-19.

“Passa a ser novamente permitida a presença de um acompanhante, por grávida, na sala de partos, desde que cumprida a realização do rastreio ao SARS-CoV-2 a ambos e que o referido acompanhante se mantenha até ao final do parto na sala”, esclarece o centro hospitalar, em comunicado.

Segundo o Centro Hospitalar Tondela Viseu, por enquanto, vão manter-se suspensas “as visitas a doentes internados, sejam, ou não, acompanhantes”.

As únicas exceções são os pais de recém-nascidos e de crianças internadas na Neonatologia e na Pediatria, e “doentes internados na Unidade de Cuidados Paliativos de Tondela ou ao cuidado da Equipa Intra-Hospitalar de Cuidados Paliativos, que serão analisados, caso a caso, pelos médicos das respetivas equipas”.

Com o objetivo de “minimizar o impacto desta medida numa ótica de salvaguarda do bem-estar dos utentes, familiares e comunidade em geral”, o centro hospitalar tem disponíveis números de telefone diretos, por enfermaria, para obtenção de informação clínica, e o projeto “O longe faz-se perto”, que permite aos doentes internados contactarem os familiares através de uma videochamada.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 318 mil mortos e infetou mais de 4,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.247 pessoas das 29.432 confirmadas como infetadas, e há 6.431 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.